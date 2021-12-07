Как в ЮАР относятся к штамму "омикрон"

Глава МИД ЮАР в эксклюзивном интервью "Известиям" рассказал, как в самой республике относятся к выявленному там новому штамму коронавируса - "омикрону".

По его словам, местные врачи уже сделали вывод - новый вариант COVID-19 не вызывает серьезных симптомов и скорее похож на обычный грипп.

При этом, как заявили в посольстве республики, всем заболевшим штаммом "омикрон" запретили покидать страну.

Между тем, совершенно неожиданное заявление сегодня сделала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), которое шокировало некоторых врачей. Ученые ВОЗ предложили прекратить лечение плазмой крови переболевших COVID-19, назвав этот метод малоэффективным и слишком затратным.

Напомним, в конце ноября стало известно, что в ЮАР, Ботсване и Гонконге стали заражаться новым штаммом коронавируса B.1.1.529. Его назвали греческой буквой "омикрон". Ученые опасаются, что данный штамм может стать самым опасным вариантом инфекции. Исследования пока находятся на ранней стадии, но известно, что он обладает множеством мутаций.