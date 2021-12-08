Генсек ООН заразился коронавирусом

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш получил положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию. Об этом в среду, 8 декабря, сообщает AFP, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным агентства, 72-летний глава ООН заразился COVID-19 от другого сотрудника, у которого ранее также выявили инфекцию. При этом, как указано, генсек недавно получил третью дозу вакцины против коронавируса.

Отмечается, что в ближайшие дни Гутерриш планировал принять участие в ежегодном мероприятии Ассоциации прессы ООН на Манхэттене, Нью-Йорк, и заседании Совета Безопасности ООН по проблемам терроризма и изменению климата.

Однако он был вынужден отменить эти встречи и отправиться на самоизоляцию.

Издание информирует, что пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать состояние здоровья генсека.