В Канаде анонсировали выпуск новой COVID-вакцины

Канадский производитель вакцин Medicago заявил, что его вакцина от коронавируса показала эффективность в 71%. Такие данные были получены в ходе третьего этапа клинического тестирования, сообщает The Star, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Согласно отчету Medicago, две дозы вакцины защищают на 71 процент от всех изученных вариантов коронавируса и на ​​75 процентов от штамма Дельта. Однако, отчет еще не прошел экспертную оценку другими учеными.

Компания заявляет, что серьезных побочных эффектов от вакцины не было, а побочные эффекты были в основном от легкой формы до умеренной.

Руководство компании надеется, что их вакцина станет дополнением к вакцинам Pfizer и Moderna, которые сейчас использует Канада.

Канадская вакцина на растительной основе производится относительно быстро и может храниться при нормальных температурах, благодаря чему ее легко транспортировать.

Вице-президент по коммерческим операциям Medicago Николя Пети отметил, что вначале пандемии компания не была уверена, что справится с задачей выпустить вакцину для Канады.

"В начале пандемии это была паника. Мы знали, что у нас недостаточно мощностей в Канаде, мы не знали, сможем ли мы импортировать", - сказал он.

Правительство выделило 173 миллионов долларов на помощь для изготовления вакцины Medicago и строительства крупномасштабного предприятия по производству вакцин в Квебеке. Компания подписало с правительством сделку о предварительной закупке.

Сейчас ожидается, что Министерство здравоохранения Канады одобрит вакцину в течение нескольких дней.