Главы Турции и Ирана обсудили двусторонние отношения
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.

Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Обсуждены пути развития двусторонних отношений между Турцией и Ираном.

Лидеры обменялись мнениями относительно региональных процессов.