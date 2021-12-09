https://news.day.az/world/1413392.html Главы Турции и Ирана обсудили двусторонние отношения
Главы Турции и Ирана обсудили двусторонние отношения
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси.
Об этом говорится в сообщении Управления по связям АП Турции, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Обсуждены пути развития двусторонних отношений между Турцией и Ираном.
Лидеры обменялись мнениями относительно региональных процессов.
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