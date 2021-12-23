Турция начала массовое производство вакцины "TURKOVAC"

В Турции началось массовое производство вакцины против COVID-19 - "TURKOVAC".

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Турецкое управление по делам здравоохранения (TUSEB).

Отмечено, что это будет первое массовое производство вакцины "TURKOVAC", разработанной при поддержке TÜSEB.

Отметим, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время вчерашнего выступления объявил, что вакцина "TURKOVAC" будет массово производиться в центрах, расположенных в Шанлыурфа и Стамбуле.