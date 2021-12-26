В турецкой столице замерз фонтан

В столице Турции Анкаре, где наблюдаются ночные заморозки, обледенел круглогодичный фонтан, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В последнее время в Анкаре по ночам температура воздуха опускается до минус восьми градусов. Замерзший фонтан располагается в парке Кугулу, его работники из-за морозов подкармливают местных лебедей и делают для них проруби в пруду.

Ранее на Южном полюсе зафиксировали самую холодную зиму за всю историю наблюдений. В 2021 году в Северном полушарии во многих местах прошло необычно жаркое лето. Одновременно с этим, на Южном полюсе, где была зима, зафиксировали рекорд холода.

Средняя температура с апреля по сентябрь на антарктической станции Амундсен-Скотт, находящейся прямо на полюсе, была -61 градус. Это самая низкая отметка за всю историю существования станции с 1957 года, на 4,5 градуса ниже рекорда 30-летней давности.