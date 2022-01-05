Тысячи человек в Дагестане остались без воды после аварии на водопроводе

Более 3 тыс. человек остаются без водоснабжения в пяти населенных пунктах в результате аварии на водопроводе в Магарамкентском районе Дагестана. В зоне отключения находятся 550 домовладений. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе районный администрации, передает Day.Az.

"Аварийный прорыв на линии водовода "Джепель - Гильяр - Куйсун - Магарамкент - Гапцах" привел к отключению водоснабжения в пяти населенных пунктах. В настоящее время в зоне отключения находятся 550 домовладений с населением более 3 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, ранее на этом участке была проведена работа по замене ветхих сетей.

"Сроки завершения аварийно-восстановительных работ пока неизвестны. Просим жителей сел позаботиться о запасе питьевой воды", - добавили в администрации района.

Как сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Голубова, прокуратурой республики организована проверка по факту отключения водоснабжения в Магарамкентском районе. "В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами требований законодательства о водоснабжении. Выполнение аварийно-восстановительных работ и соблюдение прав граждан, попавших в зону отключения водоснабжения, поставлены на контроль",- добавила она.