https://news.day.az/world/1425902.html Насколько эффективна вакцина "TURKOVAC"? - результаты исследований
Насколько эффективна вакцина "TURKOVAC"? - результаты исследований
Завершился третий этап исследования эффективности турецкой вакцины "TURKOVAC" против COVID-19.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Hürriyət", профессор Мина Дурусу Танрыовер сообщила, что "TURKOVAC" по безопасности и эффективности не уступает вакцине "CoronaVac".
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