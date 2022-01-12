Насколько эффективна вакцина "TURKOVAC"?
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Завершился третий этап исследования эффективности турецкой вакцины "TURKOVAC" против COVID-19.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Hürriyət", профессор Мина Дурусу Танрыовер сообщила, что "TURKOVAC" по безопасности и эффективности не уступает вакцине "CoronaVac".