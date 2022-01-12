Пашинян назначил родственника Саргсяна на высокую должность

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал постановление о назначении Григора Минасяна заместителем министра юстиции.

Как передает Day.Az, соответствующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции Армении.

В 2009-2010 годах Григор Минасян работал начальником управления в аппарате Министерства юстиции Армении и преподавателем в колледже юстиции при Министерстве.

С 2011 года он являлся официальным представителем Армении в Европейской организации публичного права (EPLO).

Григор Минасян - брат зятя экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаела Минасяна, который в настоящее время проживает в Италии.