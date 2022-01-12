https://news.day.az/world/1426076.html Пашинян назначил родственника Саргсяна на высокую должность
Пашинян назначил родственника Саргсяна на высокую должность
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал постановление о назначении Григора Минасяна заместителем министра юстиции.
Как передает Day.Az, соответствующий документ опубликован на сайте Министерства юстиции Армении.
В 2009-2010 годах Григор Минасян работал начальником управления в аппарате Министерства юстиции Армении и преподавателем в колледже юстиции при Министерстве.
С 2011 года он являлся официальным представителем Армении в Европейской организации публичного права (EPLO).
Григор Минасян - брат зятя экс-президента Армении Сержа Саргсяна Микаела Минасяна, который в настоящее время проживает в Италии.
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