В одном из районов Баку возведут пять льготных многоквартирных домов

Государственное агентство жилищного строительства (MİDA) намерено построить пять многоквартирных жилых домов в посёлке Говсан, расположенном в Сураханском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал госзакупок, в связи с этим уже начаты подготовительные работы.

Строительство будет вестись на участке площадью 2,31 га. Помимо возведения зданий, на территории запланированы работы по созданию инженерных и коммуникационных сетей, благоустройству и озеленению.

По оценкам MİDA, общая стоимость всех работ составит 30.087.079, 22 AZN (30 миллионов 87 тысяч 79 манатов 22 гяпика).

Недавно сообщалось, что в Азербайджане тысячи семей шехидов и ветеранов получили квартиры.