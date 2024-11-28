Фактическая погода в Азербайджане

В Баку наблюдается дождливая погода.

Как передаёт Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове фиксируется дождливая погода.

Осадки также выпали в ряде районов, причём в горной местности прошёл снег. Высота снежного покрова в Сарыбаше (Гах) и Алибее (Загатала) достигла 18 см, в Шахбузе - 16 см, в Шахдаге - 11 см, в Грызе (Губа) - 7 см, в Гядбаее - 4 см, а в Шеки - 2 см.

На Абшероне и в столице северо-западный ветер усиливался до 16 м/с. Температура воздуха в Баку составила 9 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 6 градусов, в низменных районах - 8 градусов, а в горных - до -1 градуса.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az