Беспощадный колониализм Франции

Французский суд запретил использование корсиканского языка в региональном собрании на острове Корсика, находящемся в Средиземном море, что стало ударом для движения за независимость, стремящегося к большему влиянию корсиканского языка.

Как передает Day.Az со ссылкой на сайт турецкой телекомпании TRT World, об этом говорится в судебных документах, полученных AFP.

Использование любого языка, кроме французского, в избранных органах страны запрещено конституцией, постановил административный апелляционный суд Марселя.

"Язык Республики - французский", - процитировал суд Конституцию Франции 1958 года, указав, что французский язык обязателен для всех, кто выполняет государственные функции.

Во Франции до сих пор говорят на нескольких десятках региональных языков, среди которых корсиканский занимает одно из ведущих мест наряду с эльзасским, баскским и бретонским.

С момента Французской революции центральное правительство страны, известное своей централизацией, стремилось ограничить использование региональных языков, считая их инструментом для выражения стремлений к политической автономии.

На прошлой неделе президент Эммануэль Макрон подчеркнул, что "региональные языки использовались как средство разделения нации". В то же время, по его словам, французский язык стал "основой национального единства".

Апелляция была подана исполнительным органом Корсики (CDC) после того, как в прошлом году административный суд острова аннулировал все заседания собрания, проводившиеся на корсиканском языке, и отверг решение CDC разрешить использование местного языка в дебатах.

Исполнительный совет Корсики заявил, что теперь планирует передать дело в Государственный совет, высший суд Франции по делам, связанным с деятельностью государственных структур.

Президент Исполнительного совета Корсики Жиль Симеони и глава собрания Мари-Антуанетта Мопертюи назвали решение суда "противоречащим европейскому и международному законодательству, защищающему базовые языковые права".

Они выразили надежду на поддержку со стороны юрисдикции ЕС и потребовали пересмотра Конституции Франции, чтобы предоставить корсиканскому языку "официальный статус".

Движение за автономию острова

Живописный остров Корсика является неотъемлемой частью Французской Республики, но пользуется большей автономией, особенно в вопросах культуры и образования, по сравнению с другими регионами Франции.

Отношения между движением за автономию острова и центральным правительством в Париже были напряженными и порой сопровождались насилием.

В 1998 году высший представитель центрального правительства на Корсике, префект Клод Эриньяк, был застрелен на улице: ему трижды выстрелили в голову корсиканские борцы за свободу.

Осужденный за это убийство Иван Колонна в 2022 году сам стал жертвой жестокого нападения в тюремном спортзале и позже скончался от полученных травм.