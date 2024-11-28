Сборная Азербайджана сыграет в Сочи

Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свой очередной матч.

İdman.biz сообщает, что наша команда проверит свои силы в товарищеском матче.

Сборная встретится на выезде с Россией. Встреча состоится в рамках тренировочного сбора, организованного в Сочи, Россия. Матч пройдет на Олимпийском стадионе ФИШТ и начнется в 18:00 по бакинскому времени.

Отметим, что второй товарищеский матч сборной Азербайджана против России состоится 2 декабря.

Товарищеская игра

28 ноября

18:00. Россия - Азербайджан

Главный судья: Нодира Мирзоева (Таджикистан)