https://news.day.az/sport/1711143.html Сборная Азербайджана сыграет в Сочи Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свой очередной матч. İdman.biz сообщает, что наша команда проверит свои силы в товарищеском матче. Сборная встретится на выезде с Россией. Встреча состоится в рамках тренировочного сбора, организованного в Сочи, Россия.
Товарищеская игра
Сборная Азербайджана сыграет в Сочи
Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет свой очередной матч.
İdman.biz сообщает, что наша команда проверит свои силы в товарищеском матче.
Сборная встретится на выезде с Россией. Встреча состоится в рамках тренировочного сбора, организованного в Сочи, Россия. Матч пройдет на Олимпийском стадионе ФИШТ и начнется в 18:00 по бакинскому времени.
Отметим, что второй товарищеский матч сборной Азербайджана против России состоится 2 декабря.
Товарищеская игра
28 ноября
18:00. Россия - Азербайджан
Главный судья: Нодира Мирзоева (Таджикистан)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре