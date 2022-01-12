В ВОЗ сказали, сколько стран в мире не смогли привить хотя бы 40% населения

Девяносто стран не достигли к настоящему моменту цели по вакцинации от коронавируса 40% населения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на брифинге глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Некоторые препятствия в поставках, с которыми мы столкнулись в прошлом году, удается устранить, однако нам еще предстоит проделать большой путь для того, чтобы достичь цели по вакцинации 70% населения каждой страны к середине этого года, - отметил он. - Цели 40% не достигли к настоящему моменту 90 стран, а 36 стран вакцинировали менее 10% населения".

ВОЗ, как подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус, вместе с партнерами предпринимает необходимые усилия для решения проблем в этих странах, связанных в том числе с поставками, коротким сроком хранения поступающих вакцин, ограниченными возможностями по хранению и доверием к вакцинам.