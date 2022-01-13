https://news.day.az/world/1426324.html Чешский премьер нецензурно выругался во время заседания - ВИДЕО
Чешский премьер нецензурно выругался во время заседания - ВИДЕО
Скандал разразился в чешском парламенте. Прямо во время заседания, которое транслировалось в прямом эфире, премьер-министр страны нецензурно выругался и это услышали все: микрофон оказался включенным, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Нового премьера избрали чуть более месяца назад, однако за такой короткий срок он уже успел высказать, что думает о своих коллегах.
Политику не понравилось, что депутаты собирались слишком долго, поэтому он не смог сдержать своих эмоций.
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