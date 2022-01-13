Чешский премьер нецензурно выругался во время заседания

Скандал разразился в чешском парламенте. Прямо во время заседания, которое транслировалось в прямом эфире, премьер-министр страны нецензурно выругался и это услышали все: микрофон оказался включенным, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Нового премьера избрали чуть более месяца назад, однако за такой короткий срок он уже успел высказать, что думает о своих коллегах.

Политику не понравилось, что депутаты собирались слишком долго, поэтому он не смог сдержать своих эмоций.