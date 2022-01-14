Венгрия ввела госрегулирование цен на продукты

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ввел государственное регулирование цен на шесть продуктов питания. Об этом он сообщил по итогам парламентского заседания. Его видеообращение транслировалось в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Сегодня мы решили, что вмешаемся в ценообразование шести продуктов: сахара-песка, пшеничной муки, подсолнечного растительного масла, свиных окороков, куриных грудок и коровьего молока 2,8% жирности. Это значит, что цена на эти шесть продуктов должна вернуться на уровень 15 октября прошлого года. Начиная с февраля, так должно быть во всех магазинах", - потребовал он.

Орбан пояснил, что госрегулирование цен призвано защитить интересы сограждан в условиях растущих цен на продукты первой необходимости, вызванных энергокризисом в странах ЕС.