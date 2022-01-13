Эрдоган дал совет Армении

Для того, чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила шанс на долгосрочный мир в регионе.

Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече с послами стран ЕС в резиденции "Чанкая" в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу

Он напомнил, что вслед за освобождением Азербайджаном земель, оккупированных Арменией, Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном.

Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве. Спецпредставителем Армении является зампредседателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турции - бывший посол в США Сердар Кылыч.