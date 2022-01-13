https://news.day.az/world/1426550.html Эрдоган дал совет Армении
Эрдоган дал совет Армении
Для того, чтобы предпринятые шаги дали ожидаемые результаты, важно, чтобы Армения правильно оценила шанс на долгосрочный мир в регионе.
Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган в четверг на встрече с послами стран ЕС в резиденции "Чанкая" в Анкаре, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу
Он напомнил, что вслед за освобождением Азербайджаном земель, оккупированных Арменией, Анкара начала процесс нормализации отношений с Ереваном.
Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции состоится 14 января в Москве. Спецпредставителем Армении является зампредседателя армянского парламента Рубен Рубинян, а Турции - бывший посол в США Сердар Кылыч.
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