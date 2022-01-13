Сирия и Иран объявили о создании совместного банка

Иран и Сирия объявили в четверг о создании совместного банка. Об этом сообщило иранское агентство IRNA со ссылкой на министра дорог и городского Ирана Ростама Гасеми, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тегеран и Дамаск решили создать совместный банк", - цитирует агентство министра, который находился с визитом в Сирии и нанес визит президенту Башару Асаду.

По его словам, они обсудили с Асадом состояние экономики Сирии и проблемы, стоящие перед иранско-сирийскими экономическими связями.

Решение об основании банка было принято на встрече с министром иностранных дел и по делам мигрантов Сирии Фейсалом Микдадом. Представительства банка будут созданы в обеих странах.

Кроме того, по итогам визита Гасеми в Сирию решено о встрече руководителей авиационных служб двух стран для решения вопросов сотрудничества в области авиационного транспорта. Также, глава совета свободных зон Ирана посетит Сирию для обсуждения вопроса формирования на сирийской территории совместной свободной зоны. Предполагается создание в Сирии иранских заводов по производству тракторов и сельскохозяйственной техники, устранение тарифов в двусторонней торговле.