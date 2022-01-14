КНДР предупредила США о «более жесткой реакции» в ответ на конфронтацию

КНДР предупредила США о "более жесткой реакции" в связи с санкциями, которые американские законодатели предложили ввести в ответ на пуски северокорейских ракет.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Ренхап на ЦТАК, передает Day.Az со ссылкой на Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если США продолжат занимать конфронтационную позицию, КНДР будет вынуждена принять более сильные и определённые ответные меры", - говорится в заявлении представителя МИД КНДР, которое опубликовало северокорейское агентство.

Недавние пуски ракет дипломат "осуществлением права на самооборону".