https://news.day.az/world/1426621.html В Италии запретили охоту
В Италии запретили охоту
Из-за вспышки африканской чумы свиней, в нескольких регионах Италии запретили охотиться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Запрет касается двух северных регионов страны. Кабана, зараженного африканской чумой свиней, обнаружили в Пьемонте, на северо-западе страны.
По данным Национальной конфедерации сельского хозяйства Италии, поголовье свиней в стране насчитывает около 8,9 млн голов.
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