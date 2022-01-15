В Италии запретили охоту

Из-за вспышки африканской чумы свиней, в нескольких регионах Италии запретили охотиться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Запрет касается двух северных регионов страны. Кабана, зараженного африканской чумой свиней, обнаружили в Пьемонте, на северо-западе страны.

По данным Национальной конфедерации сельского хозяйства Италии, поголовье свиней в стране насчитывает около 8,9 млн голов.