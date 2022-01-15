Китай захотел бойкотировать KFC

Влиятельная Китайская ассоциация потребителей (CCA) захотела бойкотировать сеть ресторанов KFC. Близкая к государству общественная организация сочла неприемлемой акцию сети быстрого питания, в рамках которой KFC продает коллекционные игрушки с наборами еды, и выступила против нее, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ассоциация считает, что акция негативно влияет на общество и способствует увеличению пищевых отходов, так как многие китайцы покупают набор исключительно ради коллекционных игрушек, выбрасывая еду.

KFC запустила акцию совместно с китайским производителем игрушек Pop Mart, в честь 35 лет работы сети ресторанов в Китае, отмечает "Би-Би-Си". Компания использовала ограниченный тираж коллекционных игрушек и продавала их в blind box - коробках, содержание которых не видно.

В заявлении китайской ассоциации потребителей говорится, что из-за акции компании посетители ресторана скупают наборы еды в "неразумных и чрезмерных" количествах, что "противоречит общественному порядку, нравственности и духу закона".

Один из покупателей потратил 10494 юаня на более чем 100 наборов еды за один раз, чтобы собрать коллекцию игрушек. Также посетители KFC покупали наборы для других, чтобы те отдавали им игрушки, либо покупали наборы и выбрасывали еду.

В 2020 году правительство Китая начало масштабную кампанию по борьбе с пищевыми отходами, которую возглавил председатель КНР Си Цзиньпин. Он назвал количество продуктов питания, которое выбрасывают, "шокирующим и огорчительным". После этого Китай активизировал меры по сокращению пищевых отходов и организовал кампанию "Чистая тарелка", в рамках которой интернет-пользователям запретили публично переедать в социальных сетях, а посетителей ресторанов призвали не заказывать больше, чем они могут съесть.