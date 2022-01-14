НЛО обнаружили на снимке Антарктиды в Google Maps

Весь мир сейчас изучает пугающие кадры из Антарктиды. Американские уфологи обнаружили на спутниковых картах неопознанные объекты и пришли к выводу, что они неземного происхождения.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, среди них горный выступ, напоминающий лицо. Исследователи назвали его ужасающе похожим на человеческие черты. Также привлекло внимание нечто в форме человеческой фигуры. Рассмотреть детально этот объект невозможно - изображение слишком нечеткое, впрочем, оно тоже больше напоминает обычный горный выступ.

А вот третий объект самый любопытный, поскольку не очень похож на природный. Но стоит посмотреть снимки 10-летней давности и становится понятно, что это занесенный снегом бывший лагерь, предположительно научный, и аэродром, каких в Антарктиде несколько десятков. Впрочем, уфологи уверяют, что в этом месте искали именно НЛО.