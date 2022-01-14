https://news.day.az/world/1426991.html ЕС приветствует готовность Армении и Турции работать над нормализацией отношений
ЕС приветствует готовность Армении и Турции работать над нормализацией отношений
ЕС приветствует готовность Армении и Турции работать над нормализацией своих отношений.
Об этом на своей странице в Твиттер написал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Day.Az.
"ЕС приветствует готовность Армении и Турции работать над нормализацией своих отношений. Сегодняшняя встреча спецпредставителей стала важным шагом вперед, и мы призываем Анкару и Ереван предпринять дальнейшие усилия в этом направлении", - отметил Стано.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре