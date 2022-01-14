ЕС приветствует готовность Армении и Турции работать над нормализацией отношений

ЕС приветствует готовность Армении и Турции работать над нормализацией своих отношений.

Об этом на своей странице в Твиттер написал представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Day.Az.

"ЕС приветствует готовность Армении и Турции работать над нормализацией своих отношений. Сегодняшняя встреча спецпредставителей стала важным шагом вперед, и мы призываем Анкару и Ереван предпринять дальнейшие усилия в этом направлении", - отметил Стано.