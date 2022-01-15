В Танзании умерли более 62 тысяч животных из-за засухи

Более 62 тысяч животных умерли из-за продолжительной засухи в регионе Маньяра на севере Танзании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Синьхуа.

По словам Сендеу Лайзера, заместителя главы совета округа Симанджиро, жертвами длительной засухи стали 62 585 животных, включая крупный рогатый скот, овец и коз.

Лайзер подчеркнул, что засуха вынуждает животноводов перебираться в районы, где есть относительные запасы воды и трава для выпаса скота.