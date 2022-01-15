https://news.day.az/world/1427083.html Стрельба на концерте в США - есть раненые
Стрельба на концерте в США - есть раненые
По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате стрельбы во время концерта в городе Юджин (штат Орегон). Об этом сообщается в субботу в Twitter городского полицейского департамента, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, первые сообщения о нескольких выстрелах в местном концертном зале поступили в пятницу вечером. Полиция и другие экстренные службы прибыли на место происшествия.
Пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу. Позднее их число возросло до шести.
Причины произошедшего пока не уточняются.
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