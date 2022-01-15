Названа причина ДТП с автобусом в Москве

Московская государственная автоинспекция сообщила, что таксист во время обгона автобуса на Варшавском шоссе не справился с управлением и столкнулся с ним. Об этом ведомство написало в своем telegram-канале.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения выяснили, что действия таксиста легковушки стали причиной изменения траектории движения автобуса. Его водитель после столкновения врезался в мачту освещения.

Напомним, авария произошла на юго-западе Москвы. В ДТП пострадали 11 человек. Семь из них госпитализировали.