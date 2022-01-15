https://news.day.az/world/1427111.html Угроза взрыва на борту российского самолета
Угроза взрыва на борту российского самолета
Самолет готовится к экстренной посадке в Самаре из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Лайнер выполняет рейс из Санкт-Петербурга в Самару.
Информация о минировании борта поступила от анонимного источника.
В аэропорт стянуты экстренные службы и саперы. Самолет совершит экстренную посадку в Самаре около 13:30.
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