Угроза взрыва на борту российского самолета

Самолет готовится к экстренной посадке в Самаре из-за угрозы взрыва. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Лайнер выполняет рейс из Санкт-Петербурга в Самару.

Информация о минировании борта поступила от анонимного источника.

В аэропорт стянуты экстренные службы и саперы. Самолет совершит экстренную посадку в Самаре около 13:30.