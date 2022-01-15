Более месяца не могут потушить пожар в Аргентине

Лесные пожары бушуют на юге Аргентины. В стране объявлено чрезвычайное положение, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Высокие температуры и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня.

Столбик термометра в регионе поднимается до 35-40 градусов по цельсию.

Леса горят в 9 из 23 провинций, в одной из них огонь не могут потушить уже более месяца.