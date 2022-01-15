На Японию обрушилось цунами

Цунами высотой порядка 1,2 м зафиксировано на побережье островов Амами на юго-западе Японии.

Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщает телеканал NHK.

Сведений о возможном ущербе не приводится. По данным национального метеорологического управления Японии, на эти острова может обрушиться волна выстой до 3 м.