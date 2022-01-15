https://news.day.az/world/1427214.html На Японию обрушилось цунами - ВИДЕО
На Японию обрушилось цунами - ВИДЕО
Цунами высотой порядка 1,2 м зафиксировано на побережье островов Амами на юго-западе Японии.
Как передает Day.Az, об этом в субботу сообщает телеканал NHK.
Сведений о возможном ущербе не приводится. По данным национального метеорологического управления Японии, на эти острова может обрушиться волна выстой до 3 м.
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