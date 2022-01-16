Кадры мощного цунами, накрывшего Калифорнию

Очевидцы поделились в социальных сетях видео, на которых огромные волны накрывают калифорнийское побережье. В некоторых районах начало затапливать улицы, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В ООН заявили, что следят за ситуацией и готовятся оказать помощь, если это потребуется.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о цунами и пепле, обрушившимися на Тонга, а также предупреждениями о цунами, озвученными в других странах", - заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.