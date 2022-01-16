Вакцину от COVID-19 на основе нескольких штаммов могут создать в России

Ученые Центра им. Н. Ф. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавирусной инфекции на основе сразу нескольких штаммов вируса, например "дельты" и "омикрона". Об этом в воскресенье сообщил замдиректора центра Денис Логунов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Рассматривается и обсуждается [вариант] сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" (уханьский штамм, исходный штамм коронавируса - прим. ТАСС) и "омикрон" <...> Возможно создание такой более сложной вакцины", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Как пояснил Логунов, часть препарата на основе уханьского или дельта-штамма сможет защитить от заражения новыми вариантами вируса, а другая часть - на основе "омикрона" - будет защищать граждан от заражения вариантами коронавируса, мутировавшими уже из "омикрона".