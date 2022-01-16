В Турции снова изменилось требование по тестированию на ковид

В Турции пассажиры внутренних авиарейсов, которые не были вакцинированы и не прошли полную вакцинацию, будут обязаны сдать ПЦР-тест на коронавирус (COVID-19).

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкий телеканал NTV, это нашло отражение в новой инструкции, направленной МВД Турции губернаторам.

Отметим, что в инструкции, направленной вчера МВД Турции губернаторам, говорится об отмене требования на сдачу ПЦР-теста пассажирами внутренних авиарейсов. В новой инструкции, отправленной сегодня, говорится, что те, кто не были привиты и не прошли полную вакцинацию, должны будут сдать ПЦР-тест. От вакцинированных пассажиров не будут требовать результат ПЦР-теста.