Устроившего резню в красноярском автобусе пассажира отправили на лечение

Невменяемым признал Новоселовский районный суд Красноярского края 33-летнего мужчину, который в середине минувшего лета напал с ножом на водителя и двух пассажиров автобуса, сообщили в региональном управлении СКР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, описанные события произошли днем 15 июля 2021 года по пути из Красноярска в Минусинск. В дороге подозреваемого охватила паника, ему начало казаться, что попутчики его окружают. Злоумышленник выхватил нож и несколько раз пырнул находившихся рядом мужчину и женщину, а затем добрался и до водителя. Тот ударил по тормозам, в результате агрессор напоролся на свой же нож. Всех пострадавших доставили в больницу с тяжелыми травмами.

После выписки подозреваемый пояснил следователям, что незадолго до происшествия стал бояться людей, а потому решил уехать в Абакан, но по пути у него начались видения. Специалисты диагностировали у мужчины временное психическое расстройство в форме алкогольного психоза и признали, что он не отдавал отчет своим действиям в момент нападения. По решению суда его отправили на принудительное лечение.