Первые две смерти от "омикрона" в Таиланде

Власти Таиланда подтвердили смерть двух человек от последствий инфицирования омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил в понедельник на брифинге заместитель пресс-секретаря министерства иностранных дел королевства Натапану Нопакун, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Первая смерть была зарегистрирована в провинции Сонгкхла, - уточнил он. - Умерла 86-летняя женщина, у которой был синдром Альцгеймера и другие хронические заболевания". "Положительный результат антиген-теста был получен 6 января, на следующий день она была доставлена в больницу, где скончалась 12 января", - добавил Нопакун.

Заражение произошло из-за близкого контакта с инфицированными коронавирусом родственниками, продолжал он. Женщина была вакцинирована двумя дозами прививки компании Pfizer.

"Вторая смерть произошла в провинции Удонтхани, - информировал Нопакун. - У женщины был рак легких в терминальной стадии, на ранних этапах каких-либо симптомов [коронавируса] не проявлялось". "9 января у ее сына с помощью ПЦР-теста был обнаружен коронавирус. Женщина находилась на домашней изоляции, где за ней ухаживали родственники, однако ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована, после чего 15 января скончалась", - сказал он, уточнив, что эта пациентка 84 лет не была привита.

Как информировал заместитель пресс-секретаря МИД, в связи с высоким спросом государственная фармацевтическая организация снизила отпускные цены на антиген-тесты. "Стоимость экспресс-теста составляет 35 батов ($1) за штуку", - сказал он.

В Таиланде, население которого составляет 69,8 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В понедельник Минздрав информировал о 6,9 тыс. заразившихся и 13 умерших за сутки. Общее число инфицированных в королевстве превысило 2,33 млн, вылечились более 2,22 млн человек, умерли 21,9 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы более 47,5 млн человек.