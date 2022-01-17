Ученые прогнозируют пик "омикрона" в России через пять дней

Исследователи Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) прогнозируют, что пик заболеваемости коронавирусом на фоне распространения "омикрон"-штамма.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, cпециалисты предполагают, что пик заболеваемости может прийти на 22 января, а пик нагрузки на здравоохранение произойдет 9 февраля.

Ученые пришли к выводу, что на пике число заболевших в сутки может вырасти до 85 700 в сутки.

Отмечается, что исследователи строят свой прогноз IHME на основе предыдущих тенденций, основанных на результатах тестирования на коронавирус.



По последним данным, за 17 января в России выявлено 30 726 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки.