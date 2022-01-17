Индонезия переносит столицу

Власти Индонезии объявили, что перенесут столицу государства с острова Ява на восток острова Калимантан, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Процесс переноса столицы из Джакарты на остров Калимантан завершится к 2024 году. Новая столица будет называться Нусантара, из бюджета на проведение всех необходимых мероприятий будет потрачено 32,5 миллиарда долларов.

Впервые правительство страны заявило о планах переноса столицы в 2019 году. Об этом объявил министр планирования национального развития Бамбанга Броджонеро.

Власти решили пойти на такой шаг из-за целого комплекса проблем, которые связаны с нынешней столицей Джакартой и ее 30-миллионным населением. Помимо огромных пробок, город постепенно уходит под воду, примерно на 15 сантиметров в год. Это связано с болотистым характером местности и обилием рек, проходящих через Джакарту, которые вымывают грунт.

С момента провозглашения независимости Индонезии в 1945 году Джакарта является не городом, а провинцией со статусом столицы. Наиболее раннее упоминание города относится к периоду существования индонезийского королевства Тарумы в IV веке нашей эры.