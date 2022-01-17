В США отменили тысячи авиарейсов

В США в воскресенье, 16 января, было отменено 2,8 тыс. авиарейсов. Причина - снежная буря, которая обрушилась на восточное побережье США, где проживает около 74 млн человек. Об этом сообщает CNN, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что в результате непогоды обесточено около 200 тысяч потребителей. Также перекрыты отдельные трассы в направлении от Флориды к канадской границе.

Буря продвигается со стороны юго-восточных штатов в северном направлении. В столице США Вашингтоне и его окрестностях сейчас идет сильный снегопад.