Крупные взрывы в Абу-Даби

Крупный пожар произошел в одном из промышленных районов Абу-Даби в понедельник. В результате взорвались не менее трех транспортных средств с нефтепродуктами. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится на странице в Twitter службы полиции столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

"Сегодня утром в районе Эль-Мусаффах вспыхнул пожар, который привел к взрыву трех цистерн с топливом, находившихся неподалеку от резервуаров для хранения горючего <...> Небольшой пожар также возник на строительной площадке в районе международного аэропорта Абу-Даби <...> Никто не пострадал", - подчеркивается в сообщении.

По предварительной информации, причиной обоих инцидентов могло стать падение беспилотных летательных аппаратов. В настоящий момент ведется тушение возгораний и расследование обстоятельств случившегося.

Пожар, возникший на территории аэропорта Абу-Даби, не повлиял на расписание прилета и вылета самолетов, сообщил телеканал Al Arabiya.

В результате пожара на объекте Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) в столице Объединенных Арабских Эмиратов погибли три человека и шесть пострадали, сообщает эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на полицию.

"В результате инцидента погибли гражданин Пакистана и два гражданина Индии, еще шесть человек получили травмы легкой и средней степени тяжести", - отмечается в нем. В коммюнике также указывается, что пожар, который к настоящему моменту уже ликвидирован, вспыхнул в промышленной зоне Эль-Мусаффах возле резервуаров ADNOC и привел к взрыву трех цистерн с нефтепродуктами.

Между тем, по сообщениям телеканала Almasirah, йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) взяло на себя ответственность за нападение на Абу-Даби. Как указал официальный представитель мятежников Яхья Сариа, в ближайшие часы они передадут подробности проведенной на территории ОАЭ военной операции.