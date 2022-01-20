Представительство ЕС возобновило работу в Кабуле

Евросоюз снова открыл свое представительство в Кабуле, официально возобновив постоянное присутствие в Афганистане, сообщил афганский телеканал 1TV со ссылкой на пресс-секретаря МИД Афганистана МИД Абдула Кахара Балхи, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

18 января ЕС объявил о запуске проектов на сумму 268,3 млн евро на жизненно важные нужды населения Афганистана, при этом эти средства направляются не властям страны, а через учреждения ООН, работающие непосредственно с населением.

Многие западные дипмиссии закрылись в Афганистане после прихода к власти талибов в августе 2021 года. Талибы не препятствовали эвакуации из страны дипломатов и афганцев, которые помогали им в работе.