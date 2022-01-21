https://news.day.az/world/1428745.html В Москве на голову мужчине с крыши упали глыбы льда - ВИДЕО
В Москве на голову мужчине с крыши упали глыбы льда - ВИДЕО
В Москве в медучреждение обратился мужчина - он рассказал, что ему на голову упали глыбы льда и массы снега, которые дворники скидывали с крыши дома, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Медики диагностировали у москвича закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение и отпустили домой.
По факту этого инцидента правоохранители проводят проверку.
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