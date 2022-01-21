В Москве на голову мужчине с крыши упали глыбы льда

В Москве в медучреждение обратился мужчина - он рассказал, что ему на голову упали глыбы льда и массы снега, которые дворники скидывали с крыши дома, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Медики диагностировали у москвича закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение и отпустили домой.

По факту этого инцидента правоохранители проводят проверку.