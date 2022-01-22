https://news.day.az/world/1428982.html Курс биткоина рухнул до пятимесячного минимума
Курс биткоина рухнул до пятимесячного минимума
Курс биткоина упал ниже 39 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что криптовалюта опустилась до минимума с августа 2021 года. Так, сейчас стоимость биткоина составляет 38 178 долларов (минус 9,7 процента). С начала ноября стоимость цифровых токенов в целом упала на триллион долларов, что происходит на фоне ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики в США.
В Bloomberg обратили внимание на то, что биткоин в последнее время находится в зависимости от колебаний акций технологических компаний.
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