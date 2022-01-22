Курс биткоина рухнул до пятимесячного минимума

Курс биткоина упал ниже 39 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные CoinGecko, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что криптовалюта опустилась до минимума с августа 2021 года. Так, сейчас стоимость биткоина составляет 38 178 долларов (минус 9,7 процента). С начала ноября стоимость цифровых токенов в целом упала на триллион долларов, что происходит на фоне ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики в США.

В Bloomberg обратили внимание на то, что биткоин в последнее время находится в зависимости от колебаний акций технологических компаний.