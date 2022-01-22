Коронавирус в Грузии

За последние сутки в Грузии зарегистрировано 11 039 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 42 человека умерли.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается в данных Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 041 749 человек, а число умерших -14 673 человека.

Выздоровели 956 627 человек.