https://news.day.az/world/1429001.html Коронавирус в Грузии - последние данные
Коронавирус в Грузии - последние данные
За последние сутки в Грузии зарегистрировано 11 039 случаев заражения коронавирусом нового типа (COVID-19), 42 человека умерли.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается в данных Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Таким образом, число заразившихся коронавирусом в соседней стране достигло 1 041 749 человек, а число умерших -14 673 человека.
Выздоровели 956 627 человек.
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