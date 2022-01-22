Бельгия и Ирландия смягчают ограничения

В России установлен новый антирекорд по числу случаев заболевания COVID-19 за сутки. В пятницу положительный тест на инфекцию получили 49 513 человек. Распространение штамма омикрон сегодня фиксируется уже в 57 регионах страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, высокий уровень заболеваемости ковидом отмечается и в Румынии. Вместе с тем, процесс вакцинации населения идет очень медленно. За минувший день только 17 000 человек сделали прививку от коронавируса, менее 4 000 вакцинировались впервые.

Польша проходит пятую волну эпидемии. Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил, что власти приняли решение сократить время пребывания на карантине до семи дней.

На фоне рекордного роста числа инфицированных Бельгия намерена смягчить некоторые ограничения. В Брюсселе заявили что данный шаг обусловлен высокой степенью вакцинации населения.

С субботы почти все ковидные ограничения отменяет Ирландия. Несколько правил останутся в силе: самоизоляция после положительного результата теста на коронавирус и масочный режим. Для поездок по-прежнему необходимы вакцинные паспорта.

Дания стала одной из стран, где приживается новый подтип омикрона BA.2 . По предварительным данным, он распространяется с еще более высокой скоростью, но особого беспокойства пока не вызывает.