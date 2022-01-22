В России утвердили план дополнительных мер по борьбе с «омикроном»

Правительство России утвердило план дополнительных мер для борьбы с новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом говорится на сайте кабмина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующий документ обсуждался на расширенном заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 18 января.

Так, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) должен оценить, как оказывается помощь пациентам с коронавирусом, и отправить результаты экспертизы в региональные минздравы.

Также Минздраву и Минцифры поручено подготовить и направить в регионы доработанные нормативы по тому, какое количество человек с медицинской подготовкой работают в единой службе оперативной помощи (горячая линия "122").

Все поручения необходимо подготовить до 24 января.