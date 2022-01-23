https://news.day.az/world/1429131.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В турецкой провинции Балыкесир произошло землетрясение магнитудой 4,7.
Об этом сообщает Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD), передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.
Эпицентр подземных толчков находился в районе Дурсунбей. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,49 километра.
Землетрясение также ощущалось в Стамбуле, Бурсе и Чанаккале.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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