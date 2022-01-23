В Черном море загорелся танкер с российским экипажем

Пожар произошел на танкере под флагом Коморских островов в Черном море, экипаж эвакуирован, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

"В акватории Черного моря в пяти километрах от мыса "Железный рог" в 00.10 23 января загорелся танкер "Almuntazah" под флагом Коморские острова, принадлежностью Великобритании. На борту более 700 тонн мазута. Пострадавших нет, экипаж семь человек (граждане РФ) эвакуированы на буксир "Бритиш" под флагом Молдовы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с порта города Новороссийск к месту прибыли два многофункциональных аварийно-спасательных судна "Спасатель Демидов" и "Меркурий". При первичном визуальном осмотре наблюдалось незначительное задымление.

Уточняется также, что сейчас судно находится на якорной стоянке, палубное освещение, навигационные огни и генератор в рабочем состоянии. По словам экипажа, моторный отсек задраен, есть автоматические системы пожаротушения.

В экстренных службах добавили, что по состоянию на 6 утра визуально признаков пожара нет. Прорабатывается вопрос с судовладельцем о высадке аварийной партии на судно. К тушению привлечены 27 человек и три единицы техники.