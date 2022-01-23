ДТП в Турции, пострадали 30 человек

В турецкой провинции Амасья произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел в районе Мерзифон в 03:00 по местному времени. Водитель автобуса из-за снегопада и гололеда на дороге не справился с управлением и врезался в ограждение.

В результате ДТП пострадали 30 человек, в том числе один ребенок. На место происшествия были направлены пожарные и бригады скорой помощи. Пострадавшие были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.