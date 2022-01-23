В России заставили армянина извиниться перед девушкой за домогательства

- "Ты не в Армении!"

Автор: Байрам Эльшадов

Армянин, пристававший на улице к девушке в Москве, понёс заслуженное наказание со стороны сочувствующих граждан.

Стремительное ухудшение социально-экономического положения в Армении заставляет граждан этой страны эмигрировать в Россию и другие страны постсоветского пространства. Ввиду большого количества желающих сбежать в поисках лучшей жизни в эти страны проникает немало криминальных элементов.

Обосновавшись и почуяв себя новыми хозяевами той страны, куда они прибыли, армяне начинают бесчинствовать против коренного населения.

Очередной подобный случай произошёл в Москве, где армянин-эмигрант напившись в стельку приставал к девушке на улице. Пострадавшая рассказала о случившемся знакомым и родственникам. Инцидент с домогательством вызвал большой резонанс.

К сожалению, было много подобных прецедентов в России, когда армяне, совершив какое-либо преступление, откупались от правоохранительных органов и избегали наказания. Поэтому людям приходится самим ставить на место обнаглевших донельзя армян. После того как хулиган армянского происхождения был найден, его заставили стать на колени и извиниться перед девушкой.

"Ты не в Армении, ты находишься в России. Нельзя оскорблять девушек!", - осудили российские граждане хулигана.

Насколько повлияет данный инцидент на остальных армян России, любящих проявлять насилие в отношении местных, занимающихся воровством и другими грязными делами - покажет время.