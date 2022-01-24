США предрекли гражданскую войну и распад

В США в 2040 году может произойти гражданская война, заявил обозреватель National Interest, профессор Школы политики и государственного управления имени Шарля при Университете Джорджа Мейсона Марк Кац (Mark Katz).

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по его словам, к этому времени страна войдет в процесс "демографического перехода от преимущественно белого населения к небелому". По мнению эксперта, консервативные американцы не захотят добровольно отдавать власть формирующемуся большинству. Они попытаются сохранить доминирующее положение в американском обществе.

Он предрек худший исход: волнения приведут к гражданской войне и распаду государства. Кац уточнил, что место "упавшей Америки" на международной арене займут другие державы.

"Потеря территории, а также крах правительства могут уменьшить или даже лишить страну способности действовать как великая держава. То, что осталось, может быть подчинено другим странам", - считает автор.