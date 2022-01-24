Итальянский парламент идёт на президентские выборы

Итальянский парламент с понедельника приступает к выборам президента республики. По закону, члены обеих палат и представители регионов проводят серию голосований - каждый из более тысячи выборщиков указывает имя человека, который, по его мнению, достоин быть главой государства, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Выигрывает тот кандидат, который наберёт две трети голосов в первых трёх турах или простое большинство в последующих. Самые продолжительные выборы президента Италии по этой процедуре занимали 16 туров.

На этот раз ситуация осложняется санитарным кризисом. В условиях пандемии пришлось отказаться от прежних узких кабинок для волеизъявления, введены правила дистанцирования и дезинфекции. Итальянские СМИ не исключают, что голосование и вовсе решат проводить в электронном формате - это заодно может ускорить подсчёт бюллетеней.

Фаворитами президентской гонки называли действующего премьер-министра Марио Драги и бывшего главу правительства Сильвио Берлускони. Последний, впрочем, в субботу отказался от выдвижения, как сказано в его заявлении, ради сохранения политического единства страны в борьбе с пандемией.